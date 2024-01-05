США розглядають можливість атак на хуситів у Ємені, − Bloomberg

З 18 листопада хусити здійснили у Червоному морі 25 нападів на судна.

Немає жодних ознак того, що хусити мають намір припинити напади у Червоному морі. За словами британського посадовця США розглядають можливість атак на угруповання у Ємені, пише Bloomberg.

Як заявив командувач ВМС США на Близькому Сході віцеадмірал Бред Купер, вчора за кілька кілометрів від торгових суден вибухнув “низькопрофільний морський дрон” з вибухівкою. За словами Купера, з 18 листопада хусити здійснили у регіоні 25 нападів на судна.

Водночас сили, які очолює США, за менше ніж місяць збили у регіоні 19 безпілотників і ракет, запущених хуситами.

З початку операції Prosperity Guardian через Червоне море безпечно пройшли понад 1500 міжнародних торговельних суден. За словами Купера, коаліція використовує “зональну оборону”: п'ять кораблів прагнуть захистити всі судна, а не забезпечувати індивідуальний супровід окремих. Він додав, що оперативна група відіграє активну роль, “маневруючи та комунікуючи на морі”.

Зазначимо, США та їхні союзники все частіше попереджають про агресивніші дії угруповання. На тижні 12 країн заявили, що “хусити є відповідальними за наслідки, якщо вони продовжуватимуть загрожувати життю, світовій економіці та вільному руху торгівлі в критично важливих водних шляхах регіону”.

Британський чиновник розповів Bloomberg, що у разі ігнорування цього попередження можливими є дії союзників проти хуситів у Ємені, де вони базуються. Ця тема піднімалася, зокрема, в адміністрації президента США Джо Байдена. Лондон зі свого боку надає перевагу відносно невеликим тактичним операціям, спрямованим на погіршення спроможності хуситів.

Фото: EPA/UPG

Додамо, напади в Ємені посилять ризик того, що війна між Ізраїлем та ХАМАСом переросте у ширший регіональний конфлікт.

Що відомо про напади хуситів на судна у Червоному морі