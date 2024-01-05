США розглядають можливість атак на хуситів у Ємені, − Bloomberg

Немає жодних ознак того, що хусити мають намір припинити напади у Червоному морі. За словами британського посадовця США розглядають можливість атак на угруповання у Ємені, пише Bloomberg.
Як заявив командувач ВМС США на Близькому Сході віцеадмірал Бред Купер, вчора за кілька кілометрів від торгових суден вибухнув “низькопрофільний морський дрон” з вибухівкою. За словами Купера, з 18 листопада хусити здійснили у регіоні 25 нападів на судна.
Водночас сили, які очолює США, за менше ніж місяць збили у регіоні 19 безпілотників і ракет, запущених хуситами.
З початку операції Prosperity Guardian через Червоне море безпечно пройшли понад 1500 міжнародних торговельних суден. За словами Купера, коаліція використовує “зональну оборону”: п'ять кораблів прагнуть захистити всі судна, а не забезпечувати індивідуальний супровід окремих. Він додав, що оперативна група відіграє активну роль, “маневруючи та комунікуючи на морі”.
Зазначимо, США та їхні союзники все частіше попереджають про агресивніші дії угруповання. На тижні 12 країн заявили, що “хусити є відповідальними за наслідки, якщо вони продовжуватимуть загрожувати життю, світовій економіці та вільному руху торгівлі в критично важливих водних шляхах регіону”.
Британський чиновник розповів Bloomberg, що у разі ігнорування цього попередження можливими є дії союзників проти хуситів у Ємені, де вони базуються. Ця тема піднімалася, зокрема, в адміністрації президента США Джо Байдена. Лондон зі свого боку надає перевагу відносно невеликим тактичним операціям, спрямованим на погіршення спроможності хуситів.
Додамо, напади в Ємені посилять ризик того, що війна між Ізраїлем та ХАМАСом переросте у ширший регіональний конфлікт.
Що відомо про напади хуситів на судна у Червоному морі
- Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль.
- 3 січня угруповання заявило про атаку на контейнеровоз CMA CGM Tage французької компанії у Червоному морі, оскільки, на їхню думку, він прямував до Ізраїлю.
- Минулого місяця хусити повідомили, що провели військову операцію проти норвезького комерційного танкера STRINDA.
- Від атаки хуситів загорілося в Червоному морі німецьке вантажне судно “Аль-Джасра” під прапором Ліберії.
- У результаті міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США разом із ще 9 країнами оголосили початок операції у Червоному морі через атаки хуситів на судна у цьому регіоні.
- Натомість хусити попередили Вашингтон, що готові вжити заходи у відповідь, якщо США вирішать атакувати їхні бази.