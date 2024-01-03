Єменські хусити заявили про атаку на вантажне судно французької компанії у Червоному морі

Єменські хусити заявили про атаку на вантажне судно CMA CGM Tage французької компанії у Червоному морі, оскільки, на їхню думку, він прямував до Ізраїлю, передає Reuters.
Перед цим Центральне командування Збройних сил США повідомляло про те, що бойовики, яких підтримує Іран, випустили дві протикорабельні ракети у південній частині Червоного моря. Перед цим хусити начебто попередили екіпаж про обстріл.
За інформацією власника контейнеровоза, судно не пошкоджене, обійшлося без інцидентів. Фірма також повідомила, що контейнеровоз прямував до Єгипту, а не до Ізраїлю.
Хусити, які виступають на підтримку палестинців та терористів ХАМАС, із жовтня атакують кораблі, які, на їхню думку, можуть бути пов'язані з Ізраїлем або прямують до Ізраїлю.
Що відомо про атаки хуситів на кораблі в Червоному морі
- Минулого місяця угруповання заявило, що провело військову операцію проти норвезького комерційного танкера STRINDA.
- Від атаки хуситів загорілося в Червоному морі німецьке вантажне судно “Аль-Джасра” під прапором Ліберії.
- У результаті міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США разом із ще 9 країнами оголосили початок операції у Червоному морі через атаки хуситів на судна у цьому регіоні.
- Натомість хусити попередили Вашингтон, що готові вжити заходів у відповідь, якщо США вирішать атакувати їхні бази.