Єменські хусити заявили про атаку на вантажне судно французької компанії у Червоному морі

Екіпаж начебто отримав попередження про обстріл, однак наразі контейнеровоз не пошкоджений.

Єменські хусити заявили про атаку на вантажне судно CMA CGM Tage французької компанії у Червоному морі, оскільки, на їхню думку, він прямував до Ізраїлю, передає Reuters.

Перед цим Центральне командування Збройних сил США повідомляло про те, що бойовики, яких підтримує Іран, випустили дві протикорабельні ракети у південній частині Червоного моря. Перед цим хусити начебто попередили екіпаж про обстріл.

За інформацією власника контейнеровоза, судно не пошкоджене, обійшлося без інцидентів. Фірма також повідомила, що контейнеровоз прямував до Єгипту, а не до Ізраїлю.

Хусити, які виступають на підтримку палестинців та терористів ХАМАС, із жовтня атакують кораблі, які, на їхню думку, можуть бути пов'язані з Ізраїлем або прямують до Ізраїлю.

Що відомо про атаки хуситів на кораблі в Червоному морі