Влада поки що не назвала точну причину, заявивши, що неясно, були це вибухи газу чи теракт.

Фото: ЕРА/UPG

В Ірані щонайменше 73 людини загинули і 170 отримали поранення в місті Керман від подвійних вибухів біля місця поховання військового командира Касема Сулеймані у середу.

Вибухи сталися під час відвідання могили паломниками. Перший пролунав за 700 метрів від могили Сулеймані, а другий – за кілометр, пише CNN.

Поки що влада не повідомляє причини вибухів, однак називає два імовірні варіанти.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

"Неясно, чи інцидент стався внаслідок вибуху газу чи терористичної атаки", – пише видання із посиланням на чиновників.

Blast heard in Kerman during a ceremony to mark the 2020 killing of Quds force commander Qasem Soleimani. IRNA says 15 people have been injured. pic.twitter.com/Or7ESuU0yq — Golnaz Esfandiari (@GEsfandiari) January 3, 2024

На відео, опублікованому в іранських державних ЗМІ, видно, що в районі після вибуху бігли великі натовпи.

Хто такий Касем Сулеймані

Фото: EPA/UPG