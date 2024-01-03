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У Латвії затримали росіянина підозрюваного у шпигунстві на користь ФСБ

Підозрюваний надавав інформацію спрямовану проти латвійської держави.

У Латвії затримали росіянина підозрюваного у шпигунстві на користь ФСБ
Фото: belnovosti.by

Співробітники Служби держбезпеки Латвії затримали росіянина, якого підозрюють у шпигунстві на користь спецслужб РФ, — пише DELFI.

Відомо, що підозрюваного затримали ще 20 грудня минулого року, проте тільки сьогодні інформація опублікована офіційно.

"Кримінальний процес щодо громадянина РФ було розпочато 18 грудня за статтею 85 Кримінального кодексу Латвії — незаконний збір та передача секретної та іншої інформації іноземній розвідці", —пише видання.

Інформація, отримана в ході розслідування, свідчить про те, що громадянин РФ збирав і передав російській спецслужбі інформацію про критичну інфраструктуру та військові об'єкти в Латвії.

За даними, які є у розпорядженні СДБ, підорюваний надавав й інші види підтримки російській спецслужбі у забезпеченні діяльності, спрямованої проти латвійської держави.

На п'яти об'єктах, до яких підозрюваний мав якесь відношення, проведено кримінально-процесуальні дії.

Під час обшуків вилучено великий обсяг документів та носіїв інформації. Як запобіжний захід до підозрюваного застосовано арешт.

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