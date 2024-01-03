Дмитро Кулеба очікує на схвалення у цьому році правової рамки щодо конфіскації заморожених активів РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розраховує на схвалення у 2024 році правової рамки щодо конфіскації заморожених російських активів на користь України, повідомляє Укрінформ.
Очільник МЗС нагадав, що з цього питання вже є конкретні напрацювання у США та ЄС, є приклад Бельгії, яка передала податки з доходів на російські активи на потреби України, а деякі країни ухвалили законодавчі акти, які створюють механізми передачі грошей.
“Зараз той етап, коли всі зусилля мають бути зведені в єдину правову рамку, тобто мають бути створені єдині правила для країн ЄС та країн G7. Це буде одним із ключових питань цього року, над яким ми працюватимемо”, - сказав Кулеба в ефірі телемарафону.
- 1 грудня законопроєкт про арешт активів Росії на користь відновлення України внесли до Конгресу США. Він дасть Міністерству юстиції США необхідні інструменти для того, аби швидше конфісковувати активи підсанкційних російських олігархів.
- Раніше повідомляли, що у G7 готові конфіскувати заморожені російські активи на користь України. У США стверджують, що існує спосіб конфіскації суверенних російських активів, який відповідає міжнародному праву.
- Також Європейська комісія планує оприлюднити законопроєкт про запровадження податку на прибуток, отриманий від заморожених активів. У проєкті плану роз'яснять, що деякі питання, які порушили окремі держави-члени, все ще необхідно вирішити, і що пропозиція ЄС не заважатиме національним податкам чи іншим заходам.