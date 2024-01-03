Дмитро Кулеба очікує на схвалення у цьому році правової рамки щодо конфіскації заморожених активів РФ

Це буде одним із ключових питань цього року, над яким працюватимуть українські дипломати.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розраховує на схвалення у 2024 році правової рамки щодо конфіскації заморожених російських активів на користь України, повідомляє Укрінформ.

Очільник МЗС нагадав, що з цього питання вже є конкретні напрацювання у США та ЄС, є приклад Бельгії, яка передала податки з доходів на російські активи на потреби України, а деякі країни ухвалили законодавчі акти, які створюють механізми передачі грошей.

“Зараз той етап, коли всі зусилля мають бути зведені в єдину правову рамку, тобто мають бути створені єдині правила для країн ЄС та країн G7. Це буде одним із ключових питань цього року, над яким ми працюватимемо”, - сказав Кулеба в ефірі телемарафону.