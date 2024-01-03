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На війні загинув випускник кіношколи Ukrainian Film School Микола Алексик

Микола Алексик став добровольцем із початком повномасштабного вторгнення. Він виконував бойові завдання у складі бригади спецпризначення “Азов”.

На війні загинув випускник кіношколи Ukrainian Film School Микола Алексик
Микола Алексик
Фото: Держкіно

На війні загинув випускник кіношколи Ukrainian Film School Микола Алексик. 

Про це повідомила пресслужба Держкіно. 

Із початком повномасштабного вторгнення Микола Алексик став добровольцем на захист Батьківщини. Виконував бойові завдання на південному та східному напрямках у складі 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України.

Микола став випускником продюсерської річної програми Ukrainian Film School, був творчою людиною, захоплювався кінематографом, писав вірш та грав на гітарі.

Воїн загинув 16 грудня 2023 року.

Редакція LB.ua висловлює щині співчуття родичам та побратимам Миколи Алексика. 

Раніше на війні загинув актор театру та кіно Богдан Колесник. Військовий загинув під час виконання бойового завдання.

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