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​Ворог випустив по Херсонщині пів тисячі снарядів за добу, є поранений

Пошкоджено будинки, школи та лікарні.

​Ворог випустив по Херсонщині пів тисячі снарядів за добу, є поранений
Херсонська лікарня після обстрілів (архів)
Фото: Telegram-канал Юрія Соболевського

За минулу добу російська армія випустила по Херсонщині пів тисячі снарядів. В результаті пошкоджено будинки, школи та лікарні. Одна людина дістала поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 121 обстріл, випустивши 552 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 44 снаряди", - написав він у Telegram.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичні установи, адмінбудівлі, навчальні заклади, бібліотеку та станцію у Херсонському районі; завод у Бериславському районі.

Нагадаємо, вчора на Херсонщині українські захисники збили шість ворожих безпілотників.

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