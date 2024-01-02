Головне за вівторок, 2 січня: масована повітряна атака, 10 збитих "Кинджалів"

Бої під Авдіївкою, 56 бойових зіткнень, ворожі обстріли, удари по Оріхову та Часову Яру, зіткнення літаків в аеропорту Токіо. Яким запам’ятається 678-й день повномасштабної війни.

Унаслідок російської атаки 2 січня в Україні загинули п'ятеро людей, поранені, за даними ДСНС, майже 130. Ліквідація наслідків чергового російського удару триває. Загинули мешканці Києва, Київщини та Харкова, зазначив президент Володимир Зеленський

Глава держави наголосив, що Росія відповість за кожне забране життя.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що сьогодні Повітряні сили встановили рекорд, збивши за допомогою ЗРК Patriot десять російських надзвукових ракет “Кинджал”.

“Якби ці ракети вразили цілі, наслідки були б катастрофічними”, - написав головнокомандувач. Він подякував партнерам за допомогу і зазначив, що немає підстав вважати, що ворог тут зупиниться: “Тому нам потрібно більше систем і боєприпасів до них”.

Докладніше про наслідки ранкової масованої атаки можна прочитати тут.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 56 бойових зіткнень.

На сході та півдні України оперативна обстановка залишається складною попри те, що ворог зменшив інтенсивність атак всіх напрямках фронту. На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих атак. На Мар'їнському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Ворог завдав 66 авіаційних ударів, у тому числі дронами типу “Shahed-136/131”, здійснив 2 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та понад 100 постраждалих й поранених цивільних осіб, серед яких і діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових та багатоквартирних будинків, інша цивільна та промислова інфраструктура в Київській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 2 січня – в нашій новині.

Вранці росіяни завдали двох авіаударів керованими бомбами по місту Оріхів, повідомляє Запорізька ОВА.

В результаті удару понівечено будинок, зруйновано цілий під’їзд.

З пораненнями до лікарні доставлено жительку однієї з квартир будинку - 75-річну жінку.

Російські окупанти завдали ударів по приватному сектору міста Часів Яр Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули 2 людини.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін закликає до евакуації жителів регіону через щоденну небезпеку.

"2 людини загинули внаслідок обстрілу Часовоярської громади. Росіяни ударили по місту з артилерії, в зоні ураження опинився приватний сектор. 55-річна жінка і 38-річний чоловік отримали поранення, несумісні з життям", — повідомив він.

Також одна людина зазнала поранень у Красногорівці Мар'їнської громади.

Екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив на Південному напрямку комплекс артилерійської розвідки 1К148 “Ястреб-АВ” російських окупаційних військ, повідомила пресслужба ССО.

Оператори ССО та підрозділ Сил оборони 140 ОРБ скоригували по комплексу артилерійської розвідки росіян вогонь HIMARS.

Українські захисники влучним вогнем знищили комплекс “Ястреб-АВ” росіян.

В ССО нагадали, що “Ястреб-АВ” вважається найсучаснішим російським радіолокаційним комплексом, його використовують для розвідки вогневих позицій артилерії. Комплекс здатний відстежувати траєкторію ракет противника і обчислити точні координати позицій його артилерії. Потім ці дані передаються артилерії для ураження позицій.

У Токіо в аеропорту Ханеда зіткнулися пасажирський літак Airbus A350 та літак берегової охорони, п'ятеро з шести членів екіпажу якого загинули.

Літак берегової охорони доставляв допомогу постраждалим від потужного землетрусу, який стався вчора. Усі 379 пасажирів і екіпаж літака Japan Airlines дивом врятувалися від пожежі після зіткнення. Airbus A350 спалахнув, коли викотився на злітну смугу близько 18:00. Пізніше полум'я поглинуло його попри зусилля рятувальників загасити вогонь. Перед цим вдалося евакуювати усіх, хто був на борту.

Представник Japan Airlines повідомив, що літак вилетів з аеропорту Шін-Чітосе на гірському північному острові Хоккайдо. Зіткнення сталося незабаром після приземлення.

Ханеда, один із двох головних аеропортів Токіо, після інциденту закрив усі злітно-посадкові смуги.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!