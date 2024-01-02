Росія буде притягнута до відповідальності за свої військові злочини, - Боррель

Новий рік Росія розпочала з того, що випустила понад сотню ракет і безпілотників по Україні.
Про це написав Високий представник ЄС Жозеп Боррель.
“Новий рік Росія розпочала з того, що випустила понад сотню ракет і безпілотників по Києву, Харкову та іншим містам, націливши їх на мирне населення, зруйнувавши житлові квартали та життєзабезпечувальну інфраструктуру”, - написав Боррель.
Він запевнив, що Росія буде притягнута до відповідальності за свої військові злочини.
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Сьогодні вранці російська армія після нічної дронової атаки на Україну запустила ракети. На столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали".
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Над Києвом збито більше 60 російських ракет Х-101 та 10 "Кинджалів".
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Унаслідок російської атаки 2 січня в Україні загинули п'ятеро людей, поранені, за даними ДСНС, майже 130. Зараз триває ліквідація наслідків чергового російського удару.
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