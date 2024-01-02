Росія буде притягнута до відповідальності за свої військові злочини, - Боррель

Новий рік Росія розпочала з того, що випустила понад сотню ракет і безпілотників по Україні.

Про це написав Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

“Новий рік Росія розпочала з того, що випустила понад сотню ракет і безпілотників по Києву, Харкову та іншим містам, націливши їх на мирне населення, зруйнувавши житлові квартали та життєзабезпечувальну інфраструктуру”, - написав Боррель.

Він запевнив, що Росія буде притягнута до відповідальності за свої військові злочини.