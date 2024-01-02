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Росія буде притягнута до відповідальності за свої військові злочини, - Боррель

Європейський дипломат зазначив, що Росія атакувала мирне населення.

Росія буде притягнута до відповідальності за свої військові злочини, - Боррель
Фото: EPA/UPG

Новий рік Росія розпочала з того, що випустила понад сотню ракет і безпілотників по Україні.

Про це написав Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

“Новий рік Росія розпочала з того, що випустила понад сотню ракет і безпілотників по Києву, Харкову та іншим містам, націливши їх на мирне населення, зруйнувавши житлові квартали та життєзабезпечувальну інфраструктуру”, - написав Боррель.

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Він запевнив, що Росія буде притягнута до відповідальності за свої військові злочини.

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