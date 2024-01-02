Bloomberg: США тиснули на Нідерланди, аби вони заблокували постачання Китаю обладнання для виробництва чипів

Через такі кроки США намагаються стримати Пекін у його прагненні створити власну передову напівпровідникову промисловість

США тиснули на Нідерланди, щоби вони заблокували постачання Китаю обладнання для виробництва чипів, передає Bloomberg.

Наприклад, компанія ASML Holding NV скасувала постачання продукції до Китаю на запит адміністрації президента США Джо Байдена. Це сталося за декілька тижнів до набуття чинності заборони на експорт високоякісного обладнання для виробництва мікросхем.

Виробник мав ліцензію на постачання трьох новітніх машин для літографії в глибокому ультрафіолетовій області китайським фірмам до січня, поки нові обмеження Нідерландів мали набути чинності. Проте офіційні особи США звернулися до ASML з проханням негайно припинити заплановані постачання.

За словами джерел видання, радник з національної безпеки США Джейк Салліван телефонував уряду Нідерландів з цього приводу наприкінці 2023 року, і нідерландські чиновники попросили США безпосередньо зв'язатися з ASML.

Як відомо, Джо Байден вживає заходи, які мають на меті стримати Пекін у його прагненні створити власну передову напівпровідникову промисловість. Для цього США та їхні союзники блокують доступ до імпортних технологій.

До прикладу, китайська компанія Huawei Technologies Co. Минулого року випустила смартфон, здатний конкурувати з iPhone від Apple Inc., використовуючи новітні чіпи, виготовлені на машинах імерсійної літографії ASML.

ASML підтвердила, що уряд Нідерландів нещодавно частково відкликав ліцензії на постачання деяких літографічних систем до Китаю. Компанія повідомила, що нещодавно провела переговори зі США про масштаби і вплив своїх правил експортного контролю, не вдаючись до подробиць.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю назвав втручання США актом «гегемонії» та закликав уряд Нідерландів «поважати дух контракту та світовий порядок, щоб захистити взаємні вигоди двох держав».

Після появи інформації про заходи США кількість виробників чіпів у Китаї скоротилася. Акції Semiconductor Manufacturing International Corp., напівпровідникової компанії, яка допомогла Huawei виробляти 7-нанометрові процесори для нового смартфона, впали на 3% на торгах у Гонконгу. Акції Hua Hong Semiconductor Ltd. знизилися на 2,8%.