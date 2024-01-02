У МЗС Німеччини відреагували на масовану атаку РФ по УКраїні: "Ми підтримуємо народ України доти, доки він потребує нас"

Анналена Бербок у Лондоні на конференції з відновлення України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відреагувала на масовану атаку РФ по Україні 2 січня. Глава МЗС запевнила, що ФРН підтримуватиме Україну доти, доки українці потребуватимуть цього.

Про це Бербок заявила у мережі "Х".

"Кожною ракетою Путін показує, що хоче знищити Україну. За допомогою систем Patriot і IRIS-T, які ми постачаємо, життя рятуються щодня. Ми підтримуємо народ України доти, доки він потребує нас і можливе повсякденне життя без страху і терору", — написала Бербок.