У МЗС Німеччини відреагували на масовану атаку РФ по УКраїні: "Ми підтримуємо народ України доти, доки він потребує нас"

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відреагувала на масовану атаку РФ по Україні 2 січня. Глава МЗС запевнила, що ФРН підтримуватиме Україну доти, доки українці потребуватимуть цього.
Про це Бербок заявила у мережі "Х".
"Кожною ракетою Путін показує, що хоче знищити Україну. За допомогою систем Patriot і IRIS-T, які ми постачаємо, життя рятуються щодня. Ми підтримуємо народ України доти, доки він потребує нас і можливе повсякденне життя без страху і терору", — написала Бербок.
- Після масованої атаки на Київ, голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн різко розкритикувала повільне постаання зброї для України та закликала передати Україні ракети Taurus.