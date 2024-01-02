МВС розпочало онлайн-запис на здавання зразків ДНК для українців за кордоном. Таким чином хочуть зробити ефективнішим пошук та ідентифікацію осіб, зниклих за особливих обставин.

"Наші громадяни можуть в електронному варіанті дистанційно заповнити цю анкету або прийти до уповноваженого в регіонах", – повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Онлайн-запис відкрили для того, щоб визначити в яких країнах та містах є запит на відкриття додаткових пунктів відбору біоматеріалів та залучення фахівців.

МВС реалізує проєкт спільно з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти. Пункти збору працюватимуть на базі закордонних представництв Державної міграційної служби.

Біологічні матеріали передадуть слідчим Нацполіції для пошуку та ідентифікації осіб, зниклих за особливих обставин. Заявки приймають до 15 січня 2024 року на електронну адресу [email protected]

У повідомленні необхідно вказати контактні дані, адресу підрозділу, до якого планують звернутися та орієнтовну дату звернення.