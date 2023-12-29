16 тисяч осіб перебуває у реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин, – Клименко

Однією із проблем, з якою стикаються під час ведення реєстру, є необхідність забору ДНК.

16 тисяч осіб перебуває у реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин. Веде його міністерство внутрішніх справ.

За словами міністра МВС Ігора Клименка, однією із проблем, з якими зіткнулися під час ведення реєстру, є необхідність забору ДНК.

"Дуже багато наших громадян виїхало за кордон. Ми не могли порівняти відповідні ДНК тих тіл, які в бюро судово-медичних експертиз, із ДНК рідних, які за кордоном. Тому і тут ми намагалися досить швидко все зробити", — пояснив Ігор Клименко.

Тому МВС вже зверталося до громадян України у жовтні-листопаді, які знаходяться за кордоном, зокрема, в Польщі та Німеччині, щоб вони здали свої зразки ДНК для порівняння.

На початку січня знову звертатимуться до українців, які проживають за кордоном, для формування і збору заявок від тих, хто хоче здати свою ДНК. Згодом визначать місця, де можна буде здати зразки. Як анонсував міністр, такі точки збору, можливо, будуть у Чехії, Польщі, Німеччині та Іспанії.

Також із грудня цього року запровадили уточнюючу анкету, яку можна заповнити онлайн. Вона допомагатиме ефективніше ідентифікувати зниклих. Нею вже скористалися 1600 громадян України, чиї рідні зникли.