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Гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на останній день 2023 року

Лише вночі у північно-східній частині України очікують невеликий дощ і мокрий сніг.

Гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на останній день 2023 року
Фото: З відкритих джерел

В останній день 2023 року синоптики прогнозують хмарність із проясненнями.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Буде без опадів, лише вночі у північно-східній частині України очікують невеликий дощ і мокрий сніг.

Вночі та вранці у південній частині місцями туман, слабка ожеледь. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 4° тепла до 1° морозу, в Криму 1-6° тепла; вдень 3-8° тепла, у південній частині 7-12°.

В Карпатах вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі та вдень близько 0°.

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