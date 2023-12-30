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Ви всі потрібні країні, і нам всім потрібна країна

Хочу звернутись до кожного українця!

Плакати нормально. Ненавидіти нормально. Проклинати нормально. Боятись нормально. Вити від болю нормально. Співчувати нормально. Не нормально зʼїдати один одного. Всім нам тяжко.

Ні в кого немає досвіду жити під час війни.

Ні в кого немає інструкції, що казати дітям під час обстрілів.

Фото: EPA/UPG

Ні в кого немає розуміння, яка буде наступна ніч.

Ні в кого немає такої нервової системи, яка б витримала це все це без наслідків.

Нас не вчили жити під час війни, виховувати дітей під час війни, працювати під час війни, народжувати дітей під час війни, зводити кінці з кінцями ще й донатити на ЗСУ.

Жити в страшенних інформаційних атаках.

Перше.

Почніть дихати після вчорашньої ночі.

Треба поплакати – поплачте.

Далі, беріть себе в руки і живіть.

Обійміть дитину, скажіть, що любите її. Підтримайте тих, хто в гіршому психологічному стані, ніж ви. Зателефонуйте рідним. Ви всі потрібні країні, і нам всім потрібна країна.

Бережіть себе і рідних.

Бережіть своє психологічне здоровʼя.

Війна не закінчилась. На жаль.

Дана Ярова Дана Ярова , Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, голова ГО «Мрія дітей України», волонтерка
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