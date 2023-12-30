Плакати нормально. Ненавидіти нормально. Проклинати нормально. Боятись нормально. Вити від болю нормально. Співчувати нормально. Не нормально зʼїдати один одного. Всім нам тяжко.

Ні в кого немає досвіду жити під час війни.

Ні в кого немає інструкції, що казати дітям під час обстрілів.

Фото: EPA/UPG

Ні в кого немає розуміння, яка буде наступна ніч.

Ні в кого немає такої нервової системи, яка б витримала це все це без наслідків.

Нас не вчили жити під час війни, виховувати дітей під час війни, працювати під час війни, народжувати дітей під час війни, зводити кінці з кінцями ще й донатити на ЗСУ.

Жити в страшенних інформаційних атаках.

Перше.

Почніть дихати після вчорашньої ночі.

Треба поплакати – поплачте.

Далі, беріть себе в руки і живіть.

Обійміть дитину, скажіть, що любите її. Підтримайте тих, хто в гіршому психологічному стані, ніж ви. Зателефонуйте рідним. Ви всі потрібні країні, і нам всім потрібна країна.

Бережіть себе і рідних.

Бережіть своє психологічне здоровʼя.

Війна не закінчилась. На жаль.