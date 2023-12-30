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Зеленський повідомив про 39 загиблих українців унаслідок масованої атаки Росії 29 грудня

159 осіб поранені.

Зеленський повідомив про 39 загиблих українців унаслідок масованої атаки Росії 29 грудня
Фото: EPA/UPG

39 людей загинули внаслідок масованої атаки Росії 29 грудня.

Такі дані оприлюднив Президент України Володимир Зеленський.

Також наразі відомо про 159 поранених.

Зеленський додав, що досі тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки. Постраждало майже 120 міст і сіл – сотні цивільних обʼєктів.

Президент зазначив, що "зброя в руках українців – це завжди захист життя, і кожен прояв російського терору знов і знов доводить – не можна зволікати з допомогою тим, хто протистоїть терору". 

"Ми всі разом маємо перемогти терор", - наголосив Зеленський.

  • Вночі і вранці 29 грудня РФ влаштувала наймасованішу повітряну атаку на Україну. Ворог випустив 158 ракет і ударних БпЛА. Під обстріли потрапили Київ, Харків, Одеса, Конотоп на Сумщині, Львів, Дніпро, Запоріжжя. 
  • За даними Генштабу ЗСУ, Окупанти застосували проти України близько 160 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Сили та засоби протиповітряної оборони України збили 88 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
  • Після обіду того ж дня росіяни знову атакували ракетами Україну. Під обстріл потрапило місто Сміла на Черкащині.
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