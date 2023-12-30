Зеленський повідомив про 39 загиблих українців унаслідок масованої атаки Росії 29 грудня

39 людей загинули внаслідок масованої атаки Росії 29 грудня.

Такі дані оприлюднив Президент України Володимир Зеленський.

Також наразі відомо про 159 поранених.

Зеленський додав, що досі тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки. Постраждало майже 120 міст і сіл – сотні цивільних обʼєктів.

Президент зазначив, що "зброя в руках українців – це завжди захист життя, і кожен прояв російського терору знов і знов доводить – не можна зволікати з допомогою тим, хто протистоїть терору".

"Ми всі разом маємо перемогти терор", - наголосив Зеленський.