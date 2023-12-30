Окупанти завдали ударів по Нікополю. Є постраждалі

Вранці 29 грудня російська армія накрила вогнем Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє мирних жителів.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

"29 грудня зранку окупант цілив з БпЛА та артилерії по трьом громадам Нікопольщини - під вогнем перебувала Мирівська та Марганецька громади, найбільш постраждав районний центр. Уламками снарядів поранено трьох чоловіків: двоє 29- ти та один 49-ти років", – пишуть правоохоронці.

Правоохоронці задокументували пошкодження двоповерхівки, більше десятка приватних будинків, господарських споруд, двох фермерських господарств, промислового підприємства, транспорту, ліній електромереж.