У Києві – пошкоджені будинки і метро, виникла пожежа на складах, є загиблі, 30 поранених (оновлення)
У Києві – пошкоджені будинки і метро, виникла пожежа на складах, є загиблі, 30 поранених (оновлення)
Росія влаштувала наймасованішу атаку на українські міста: Київ, Львів, Конотоп, Одесу, Дніпро та інші
Росія влаштувала наймасованішу атаку на українські міста: Київ, Львів, Конотоп, Одесу, Дніпро та інші
У Львові пошкоджено житлові будинки, є постраждалі і загиблий (оновлено)
У Львові пошкоджено житлові будинки, є постраждалі і загиблий (оновлено)
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
П’ятсот тисяч — це багато чи мало?
П’ятсот тисяч — це багато чи мало?
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Артилерійська коаліція для України
Артилерійська коаліція для України
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти завдали ударів по Нікополю. Є постраждалі

Троє людей постраждали.

Окупанти завдали ударів по Нікополю. Є постраждалі
Фото: поліція Дніпропетровської області

Вранці 29 грудня російська армія накрила вогнем Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє мирних жителів.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

"29 грудня зранку окупант цілив з БпЛА та артилерії по трьом громадам Нікопольщини - під вогнем перебувала Мирівська та Марганецька громади, найбільш постраждав районний центр. Уламками снарядів поранено трьох чоловіків: двоє 29- ти та один 49-ти років", – пишуть правоохоронці. 

Правоохоронці задокументували пошкодження двоповерхівки, більше десятка приватних будинків, господарських споруд, двох фермерських господарств, промислового підприємства, транспорту, ліній електромереж.

  • Під час повітряної тривоги над Дніпровським районом Дніпропетровської області Сили оборони збили ворожу ракету типу Х-59.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies