Росія здійснила новий запуск ракет, є поранені в Черкаській області (доповнено)

Близько 15 години російська армія здійснила новий запуск ракет. Повітряні сили повідомили, що з Курської області вони летіли через Сумську область на Черкаську.

Є пошкодження в місті Сміла. За попередніми даними, поранено шестеро людей.

"Росія продовжує терор України. Ворог вдарив по Черкащині, місто Сміла. Влучання ворожої ракети по приватним будинкам. Попередньо, шестеро постраждалих, один - важкий. Також пошкоджені 12 приватних будинків. На місці працюють всі екстрені служби, представники влади. Людям оперативно надається допомога. Всі будинки будуть відремонтовані і відновлені", – повідомив заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба.

Запуск відбувся менш ніж через шість годин після завершення попередньої атаки – наймасованішої, як сказали в Повітряних силах. Вночі та вранці ворог випустив 158 ракет і ударних безпілотників.

Після 15:50 – відбій по областях, але загроза залишилася для Донецької, Луганської, Криму. Згодом виникла загроза ударів для Запорізької і Харківської.

"Донецька, Запорізька, Харківська, Дніпропетровська області - загроза застосування балістичного озброєння!" – Повідомили в Повітряних силах о 15:56.

О 15:34 Черкаська ОВА повідомила, що область під ударом.

О 15:30 ПС попередили, що під загрозою Кременчук і Черкаси.