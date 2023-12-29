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Росія здійснила новий запуск ракет, є поранені в Черкаській області (доповнено)

Запуск відбувся з Курської області.

Росія здійснила новий запуск ракет, є поранені в Черкаській області (доповнено)
Ту-22М3 з підвішеною крилатою ракетою Х-22
Фото: wikipedia.org

Близько 15 години російська армія здійснила новий запуск ракет. Повітряні сили повідомили, що з Курської області вони летіли через Сумську область на Черкаську.

Є пошкодження в місті Сміла. За попередніми даними, поранено шестеро людей.

"Росія продовжує терор України. Ворог вдарив по Черкащині, місто Сміла. Влучання ворожої ракети по приватним будинкам. Попередньо, шестеро постраждалих, один - важкий. Також пошкоджені 12 приватних будинків. На місці працюють всі екстрені служби, представники влади. Людям оперативно надається допомога. Всі будинки будуть відремонтовані і відновлені", – повідомив заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба. 

Запуск відбувся менш ніж через шість годин після завершення попередньої атаки – наймасованішої, як сказали в Повітряних силах. Вночі та вранці ворог випустив 158 ракет і ударних безпілотників.

Після 15:50 – відбій по областях, але загроза залишилася для Донецької, Луганської, Криму. Згодом виникла загроза ударів для Запорізької і Харківської.

"Донецька, Запорізька, Харківська, Дніпропетровська  області - загроза застосування балістичного озброєння!" – Повідомили в Повітряних силах о 15:56.

О 15:34 Черкаська ОВА повідомила, що область під ударом. 

О 15:30 ПС попередили, що під загрозою Кременчук і Черкаси.

  • Дані щодо постраждалих уточнюються, але відомо уже щонайменше 18 жертв і понад 108 поранених. Під ударом були Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Харків, Конотоп, Запоріжжя.
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