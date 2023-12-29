"Сьогодні в Авдіївці разом із командою привітали воїнів з Різдвом, з Новим роком. Усіх, хто на нулі", - розповів Президент.

Президент Володимир Зеленський відвідав позиції українських бійців у Авдіївці.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Він відзначив бійців нагородами і привітав із прийдешніми святами.

"Сьогодні в Авдіївці разом із командою привітали воїнів з Різдвом, з Новим роком. Усіх, хто на нулі. Хто захищає нашу країну. Безмежна вдячність. Та всім рідним, кожній родині наших героїв. І всім, хто допомагає. Хто працює, щоб у хлопців на фронті було необхідне. І всім у світі, хто вірить у нас і робить усе, щоб Україна змогла більше", - сказав Зеленський.

Доповнено. В ОПУ повідомили, що Президент відвідав передовий контрольно-спостережний пункт 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка перебуває в Авдіївці.

Орден «Золота Зірка» від глави держави отримав молодший сержант Ігор Тимощук, «Хрест бойових заслуг» - старший лейтенант Євген Байков. Також Зеленський вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та орден «За мужність» ІІІ ступеня.

Фото: ОПУ

Також Зеленський відвідав передову хірургічну групу 59-го військового мобільного госпіталю Військово-медичного клінічного центру Північного регіону. Президент вручив ордени «За мужність» ІІІ ступеня та княгині Ольги ІІІ ступеня медичним працівникам хірургічної групи.

Фото: ОПУ

Яка ситуація на Авдіївському напрямку