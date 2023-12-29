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Зеленський відвідав Авдіївку (доповнено)

"Сьогодні в Авдіївці разом із командою привітали воїнів з Різдвом, з Новим роком. Усіх, хто на нулі", - розповів Президент.

Зеленський відвідав Авдіївку (доповнено)
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський відвідав позиції українських бійців у Авдіївці.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Він відзначив бійців нагородами і привітав із прийдешніми святами.

"Сьогодні в Авдіївці разом із командою привітали воїнів з Різдвом, з Новим роком. Усіх, хто на нулі. Хто захищає нашу країну. Безмежна вдячність. Та всім рідним, кожній родині наших героїв. І всім, хто допомагає. Хто працює, щоб у хлопців на фронті було необхідне. І всім у світі, хто вірить у нас і робить усе, щоб Україна змогла більше", - сказав Зеленський.

Доповнено. В ОПУ повідомили, що Президент відвідав передовий контрольно-спостережний пункт 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка перебуває в Авдіївці.

Орден «Золота Зірка» від глави держави отримав молодший сержант Ігор Тимощук, «Хрест бойових заслуг» - старший лейтенант Євген Байков. Також Зеленський вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та орден «За мужність» ІІІ ступеня.

Фото: ОПУ

Також Зеленський відвідав передову хірургічну групу 59-го військового мобільного госпіталю Військово-медичного клінічного центру Північного регіону. Президент вручив ордени «За мужність» ІІІ ступеня та княгині Ольги ІІІ ступеня медичним працівникам хірургічної групи.

Фото: ОПУ

Яка ситуація на Авдіївському напрямку

  • The New York Times назвав Авдіївку українським опорним пунктом в Донецькій області. Взяття Авдіївки було б стратегічним успіхом для Росії, адже місто є стрижнем української оборони в регіоні — і завдало б удару по моральному духу українців. 
  • Ще в березні Сили оборони говорили, що Авдіївка може стати другим Бахмутом, де тривали важкі бої. Ситуація залишається складною і досі - місто обстрілюються цілодобово, а штурмові дії на напрямку не припиняються. Усі свої невдачі на полі бою окупанти компенсовують масованими обстрілами міста, де досі перебувають цивільні.
  • Росіяни також намагаються знайти шпарину між зруйнованою Мар'їнкою та Авдіївкою, щоб зайти на цьому напрямку.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, коментуючи оборону Авдіївки та Бахмута, заявив, що якщо сил буде недостатньо, то краще зберегти людей, а вже потім відвоювати території.
  • Зранку 29 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони протягом минулої доби відбили на Авдіївському напрямку 14 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 12 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.
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