Це – найбільша сума з усіх арбітражів, які зараз ведуться Міноборони.

Міноборони виграло міжнародний арбітраж з іноземним постачальником на суму понад мільярд гривень. Мова йде про постачання бронежилетів та берців.

Як повідомили у Міноборони, на початку повномасштабного вторгнення Росії відомство оплатило в іноземного постачальника замовлення на бронежилети та берці для ЗСУ.

Берці надійшли влітку 2022 року з порушенням термінів постачання. Бронежилети надходили протягом літа-зими 2022 року, втім не пройшли балістичні випробування.

Тому Міністерство оборони України не прийняло цей товар і звернулося до постачальника з вимогою повернути кошти та сплатити штрафні санкції, проте той вимогу не задовольнив.

Тоді Міноборони подало позов до міжнародного арбітражу про стягнення вартості непоставлених бронежилетів, штрафних санкцій та відсотків річних.

Арбітражний трибунал повністю задовольнив вимоги Міністерства оборони.

Загальна сума задоволених вимог становить понад 27 мільйонів доларів США (що є еквівалентом понад одного мільярда гривень) та включає в себе, на додаток до вартості товару, штрафні санкції, відсотки річних та арбітражний збір.

Це - найбільша сума з усіх арбітражів, які зараз ведуться Міноборони.

Також, за рішенням міжнародного арбітражу відсотки річних продовжують нараховуватися на вартість непоставленого товару до моменту погашення заборгованості.