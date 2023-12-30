Під час масованого ракетного обстрілу 29 грудня нацгвардійці збили на Київщині ворожу крилату ракету зі стрілецької зброї.

Про це повідомила у фейсбуці 27 Печерська бригада Нацгвардії України.

Після виявлення ракети, які рухалася в бік Києва, нацгвардійці відкрили вогонь із кулеметів.

Під час огляду місця падіння уламків попередньо встановили, що в ракеті відбулась детонація паливних баків, втрата керування і висоти. Детонації бойової частини ракети не було.

Фото: 27 Печерська бригада НГУ

Фото: 27 Печерська бригада НГУ

"Вогневі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе. У поєднанні з ефективною роботою підрозділів ППО, це дає змогу збільшувати результат збиття повітряних цілей і тим самим зберегти об'єкти інфраструктури та життя наших громадян", - зазначили в бригаді.