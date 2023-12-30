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Нацгвардійці збили на Київщині російську ракету зі стрілецької зброї

По цілі відпрацювала мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади НГУ.

Нацгвардійці збили на Київщині російську ракету зі стрілецької зброї
Фото: 27 Печерська бригада НГУ

Під час масованого ракетного обстрілу 29 грудня нацгвардійці збили на Київщині ворожу крилату ракету зі стрілецької зброї.

Про це повідомила у фейсбуці 27 Печерська бригада Нацгвардії України.

Після виявлення ракети, які рухалася в бік Києва, нацгвардійці відкрили вогонь із кулеметів.

Під час огляду місця падіння уламків попередньо встановили, що в ракеті відбулась детонація паливних баків, втрата керування і висоти. Детонації бойової частини ракети не було. 

Фото: 27 Печерська бригада НГУ

Фото: 27 Печерська бригада НГУ

"Вогневі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе. У поєднанні з ефективною роботою підрозділів ППО, це дає змогу збільшувати результат збиття повітряних цілей і тим самим зберегти об'єкти інфраструктури та життя наших громадян", - зазначили в бригаді.

  • Вночі і вранці 29 грудня РФ влаштувала наймасованішу повітряну атаку на Україну. У Київській області, зокрема, була поранена одна людина, а також пошкоджені житлові будинки.
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