Під час масованого ракетного обстрілу 29 грудня нацгвардійці збили на Київщині ворожу крилату ракету зі стрілецької зброї.
Про це повідомила у фейсбуці 27 Печерська бригада Нацгвардії України.
Після виявлення ракети, які рухалася в бік Києва, нацгвардійці відкрили вогонь із кулеметів.
Під час огляду місця падіння уламків попередньо встановили, що в ракеті відбулась детонація паливних баків, втрата керування і висоти. Детонації бойової частини ракети не було.
"Вогневі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе. У поєднанні з ефективною роботою підрозділів ППО, це дає змогу збільшувати результат збиття повітряних цілей і тим самим зберегти об'єкти інфраструктури та життя наших громадян", - зазначили в бригаді.
- Вночі і вранці 29 грудня РФ влаштувала наймасованішу повітряну атаку на Україну. У Київській області, зокрема, була поранена одна людина, а також пошкоджені житлові будинки.