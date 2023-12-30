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В окупованому Мелітополі ворог розповідаєє школярам про “російську ідентичність”

Українських школярів примусово зігнали на пропагандистський захід.

В окупованому Мелітополі ворог розповідаєє школярам про “російську ідентичність”
Фото: EPA/UPG

У тимчасово окупованому Мелітополі ворог проводить серед українських дітей уроки “російської ідентичності”. 

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

"Повна назва пропагандистського заходу "Сто дат Російської ідентичності", на ці лекції окупаційна адміністрація примусово зганяла школярів міста. Відповідальними за промивання мізків дітям є “федеральне агентство у справах національностей” – спеціальний кремлівський орган для виховання манкуртів", – пишуть у ЦНС. 

За даними ЦНС, уроки для українських дітей проводив зрадник вірменського народу Айказ Мікаєлян — прихильник глави Кремля Владіміра Путіна з 2000-х років. 

“Тепер він творить політику геноциду на захоплених землях України, сподіваючись позбавити нас цілого покоління”, — додали у Центрі.

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