У тимчасово окупованому Мелітополі ворог проводить серед українських дітей уроки “російської ідентичності”.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

"Повна назва пропагандистського заходу "Сто дат Російської ідентичності", на ці лекції окупаційна адміністрація примусово зганяла школярів міста. Відповідальними за промивання мізків дітям є “федеральне агентство у справах національностей” – спеціальний кремлівський орган для виховання манкуртів", – пишуть у ЦНС.

За даними ЦНС, уроки для українських дітей проводив зрадник вірменського народу Айказ Мікаєлян — прихильник глави Кремля Владіміра Путіна з 2000-х років.

“Тепер він творить політику геноциду на захоплених землях України, сподіваючись позбавити нас цілого покоління”, — додали у Центрі.