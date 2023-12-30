Росіяни вбили жителя Антонівки на власному подвір'ї, – ОВА

На момент обстрілу 55-річний херсонець перебував на подвір'ї.

У суботу російська армія знову обстріляла передмістя Херсона. Внаслідок атаки загинув 55-річний житель Антонівки.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Посадовець зазначив, що чоловік перебував на подвір'ї під час ворожого обстрілу.

"У передмісті Херсона внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік 55 років. Він отримав травми несумісні з життям. На момент атаки з боку окупаційних військ загиблий перебував на подвір'ї", – ідеться у повідомленні.