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Росіяни вбили жителя Антонівки на власному подвір'ї, – ОВА

На момент обстрілу 55-річний херсонець перебував на подвір'ї.

Росіяни вбили жителя Антонівки на власному подвір'ї, – ОВА
Фото: Telegram/Олександр Прокудін

У суботу російська армія знову обстріляла передмістя Херсона. Внаслідок атаки загинув 55-річний житель Антонівки. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Посадовець зазначив, що чоловік перебував на подвір'ї під час ворожого обстрілу.

"У передмісті Херсона внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік 55 років. Він отримав травми несумісні з життям. На момент атаки з боку окупаційних військ загиблий перебував на подвір'ї", – ідеться у повідомленні.

  • Росіяни постійно обстрілюють Херсон і область з окупованої території. Сили оборони в листопаді змогли закріпитися на деяких позиціях на лівобережжі, аби відсунути ворога якомога далі та убезпечити мирних від постійних ударів.
  • На Херсонському напрямку наші воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій, протягом минулої доби противник здійснив понад 10 безуспішних штурмових дій.
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