На Купʼянському напрямку українські бійці знищили ще один російський комплекс спостереження "Муром-М"
Про це повідомляє у фейсбуці 15 мобільний прикордонний загін "Сталевий Кордон".
Уразили ворожу ціль за допомогою дрона-камікадзе. Таким чином бійці позбавили окупантів можливості спостерігати за діями Сил оборони України.
- "Муром-М" - це комплекс, який призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об’єктів. Він має тепловізор та камеру з зумом. Може працювати автономно з елеваторів та інших високих об’єктів. "Муром-М" "бачить" людину на 10 км камерою та на 4 км тепловізором. Він швидко монтується і може працювати в автономному режимі тривалий час.