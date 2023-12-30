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На Купʼянському напрямку українські бійці знищили ще один російський комплекс спостереження "Муром-М"

Про це повідомляє у фейсбуці 15 мобільний прикордонний загін "Сталевий Кордон".

Уразили ворожу ціль за допомогою дрона-камікадзе. Таким чином бійці позбавили окупантів можливості спостерігати за діями Сил оборони України.