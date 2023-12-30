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На Купʼянському напрямку прикордонники знищили ще один ворожий комплекс спостереження "Муром-М"

Уразили ціль дроном-камікадзе.

На Купʼянському напрямку прикордонники знищили ще один ворожий комплекс спостереження "Муром-М"
Фото ілюстративне
Фото: Нацгвардія

На Купʼянському напрямку українські бійці знищили ще один російський комплекс спостереження "Муром-М"

Про це повідомляє у фейсбуці 15 мобільний прикордонний загін "Сталевий Кордон".

Уразили ворожу ціль за допомогою дрона-камікадзе. Таким чином бійці позбавили окупантів можливості спостерігати за діями Сил оборони України.

  • "Муром-М" - це комплекс, який призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об’єктів. Він має тепловізор та камеру з зумом. Може працювати автономно з елеваторів та інших високих об’єктів. "Муром-М" "бачить" людину на 10 км камерою та на 4 км тепловізором. Він швидко монтується і може працювати в автономному режимі тривалий час.
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