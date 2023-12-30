Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
У Львові пошкоджено житлові будинки, є постраждалі і загиблий (оновлено)
У Львові пошкоджено житлові будинки, є постраждалі і загиблий (оновлено)
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Артилерійська коаліція для України
Артилерійська коаліція для України
П’ятсот тисяч — це багато чи мало?
П’ятсот тисяч — це багато чи мало?
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Росія влаштувала наймасованішу атаку на українські міста: Київ, Львів, Конотоп, Одесу, Дніпро та інші
Росія влаштувала наймасованішу атаку на українські міста: Київ, Львів, Конотоп, Одесу, Дніпро та інші
У Києві – пошкоджені будинки і метро, виникла пожежа на складах, є загиблі, 30 поранених (оновлення)
У Києві – пошкоджені будинки і метро, виникла пожежа на складах, є загиблі, 30 поранених (оновлення)
ГоловнаСуспільствоПодії

В Обухові на Київщині підліток підірвав гранату у під'їзді будинку

Він і ще один хлопець поранені.

В Обухові на Київщині підліток підірвав гранату у під'їзді будинку
Фото ілюстративне
Фото: https://www.facebook.com/pol.kyivregion

Майже опівночі 29 грудня підліток підірвав гранату в під'їзді одного з будинків міста Обухів на Київщині.

Про це повідомила поліція Київської області.

Як встановили правоохоронці, 15-річний порушник посварився зі 16-річним знайомим, а тоді дістав вибуховий пристрій з кишені та жбурнув. Після цього він зник.

На території Обухівського району правоохоронці терміново ввели поліцейську спецоперацію і знайшли зловмисника.

Фото: Поліція Київщини

Унаслідок вибуху 16-річний учасник конфлікту й підривач поранені, підʼїзд будинку зазнав пошкоджень.

На місці події працювали вибухотехніки, які вилучили рештки корпусу гранати.

Наразі підозрюваного затримали, вирішують питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом хуліганства із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 ККУ).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies