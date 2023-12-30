Він і ще один хлопець поранені.

Майже опівночі 29 грудня підліток підірвав гранату в під'їзді одного з будинків міста Обухів на Київщині.

Про це повідомила поліція Київської області.

Як встановили правоохоронці, 15-річний порушник посварився зі 16-річним знайомим, а тоді дістав вибуховий пристрій з кишені та жбурнув. Після цього він зник.

На території Обухівського району правоохоронці терміново ввели поліцейську спецоперацію і знайшли зловмисника.

Фото: Поліція Київщини

Унаслідок вибуху 16-річний учасник конфлікту й підривач поранені, підʼїзд будинку зазнав пошкоджень.

На місці події працювали вибухотехніки, які вилучили рештки корпусу гранати.

Наразі підозрюваного затримали, вирішують питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом хуліганства із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 ККУ).