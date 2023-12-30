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Один з водоканалів Київщині спіймали на скиданні в басейн Росі води з перевищенням вмісту амонію у 78 разів

Також інспектори зафіксували перевищення ще по 6 речовинам.

Один з водоканалів Київщині спіймали на скиданні в басейн Росі води з перевищенням вмісту амонію у 78 разів
Фото: Держекоінспекція Столичного округу

Інспектори Держекоінспекції Столичного округу встановили, що КП “Сквира-водоканал” з 13 по 26 грудня скидало до річки Сквирка (притока р. Рось) воду зі значними перевищеннями нормованих значень забруднюючих речовин.

Про це повідомила пресслужба Держекоінспекції Столичного округу.

“Перемогу в номінації “Найбільше забруднення водних ресурсів 2023”» отримує один з водоканалів Київщині, який скидає воду в річку Сквирку з перевищенням вмісту амонію у 78 разів!” - повідомили екологи.

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Також інспектори зафіксували перевищення ще по 6 речовинам.

Держекоінспекція Столичного округу запевнила, що інспектори зберуть всі необхідні для проведення розрахунку дані. Після цього підприємству виставлять претензію про стягнення збитків, завданих довкіллю.

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