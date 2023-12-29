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У Києві зафіксували локальне погіршення якості повітря після ракетної атаки

Мешканцям столиці рекомендують обмежити перебування на вулиці в місцях задимлення.

У Києві зафіксували локальне погіршення якості повітря після ракетної атаки
Київ, наслідки ракетного обстрілу, 29 грудня 2023
Фото: ДСНС

У Києві зафіксували локальне погіршення якості повітря після ракетної атаки. 

Про це повідомляє КМВА.  

Унаслідок пожежі в Подільському районі столиці, спричиненою ракетною атакою 29 грудня, у Києві станом на 10:30 спостерігається локальне погіршення якості повітря. 

У північній частині міста фіксується підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема зважених часток (пилу). 

Водночас перевищення гранично допустимих концентрацій речовин, за якими здійснюється спостереження, не виявлено. 

Якщо ви перебуваєте у місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, Росія за ніч і ранок влаштувала декілька хвиль атак на українські міста: Київ, Львів, Конотоп, Одесу, Дніпро та інші. Є постраждалі та загиблі. Зокрема, над Києвом збили більше 30 повітряних цілей. Загинули дві людини, 18 постраждали.

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