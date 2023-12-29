Мешканцям столиці рекомендують обмежити перебування на вулиці в місцях задимлення.

У Києві зафіксували локальне погіршення якості повітря після ракетної атаки.

Про це повідомляє КМВА.

Унаслідок пожежі в Подільському районі столиці, спричиненою ракетною атакою 29 грудня, у Києві станом на 10:30 спостерігається локальне погіршення якості повітря.

У північній частині міста фіксується підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема зважених часток (пилу).

Водночас перевищення гранично допустимих концентрацій речовин, за якими здійснюється спостереження, не виявлено.

Якщо ви перебуваєте у місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, Росія за ніч і ранок влаштувала декілька хвиль атак на українські міста: Київ, Львів, Конотоп, Одесу, Дніпро та інші. Є постраждалі та загиблі. Зокрема, над Києвом збили більше 30 повітряних цілей. Загинули дві людини, 18 постраждали.