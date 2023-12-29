У Києві зафіксували локальне погіршення якості повітря після ракетної атаки.
Про це повідомляє КМВА.
Унаслідок пожежі в Подільському районі столиці, спричиненою ракетною атакою 29 грудня, у Києві станом на 10:30 спостерігається локальне погіршення якості повітря.
У північній частині міста фіксується підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема зважених часток (пилу).
Водночас перевищення гранично допустимих концентрацій речовин, за якими здійснюється спостереження, не виявлено.
Якщо ви перебуваєте у місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Нагадаємо, Росія за ніч і ранок влаштувала декілька хвиль атак на українські міста: Київ, Львів, Конотоп, Одесу, Дніпро та інші. Є постраждалі та загиблі. Зокрема, над Києвом збили більше 30 повітряних цілей. Загинули дві людини, 18 постраждали.