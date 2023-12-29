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Після масованої атаки росіян в кількох областях є відключення світла, - Міненерго

Ситуація в енергосистемі контрольована. Планових відключень споживачів не передбачається.

Після масованої атаки росіян в кількох областях є відключення світла, - Міненерго
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Після масованого ворожого обстрілу є відключення світла у кількох областях.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Києвська область:

  • Внаслідок падіння уламків пошкоджено повітряні лінії 10 кВ у двох громадах, знеструмлено 843 абоненти.
  • Також у регіоні невідомі особи перекрили засувку в газовому колодязі. Попередньо відключений від газопостачання 341 споживач.  

Дніпропетровська область:

  • Обстрілом пошкоджено повітряну лінію 150 кВ. Дані уточнюються. Через попередні атаки знеструмлювались 3,3 тисячі абонентів, усіх заживлено.   

Одеська область:

  • У результаті ранкового обстрілу пошкоджено повітряні лінії 0,6 кВ. Наразі триває огляд мереж.  

Харківська область:

  • Через нічний і ранковий обстріли є пошкодження мереж у пʼяти громадах області. Протягом доби заживили 21 абонента, водночас знеструмлено 605 точок обліку. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 16,6 тисячі споживачів.  
  • Через несправність димоходу стався вихід чадного газу в будинку в Ізюмському районі. Двоє мешканців виявлено з підозрою на отруєння чадним газом, одного з них госпіталізовано до лікарні.

Донецька область:

  • Через бойові дії знеструмлено 4 населених пункти (3,3 тисячі абонентів). За добу підключено 43 населених пункти (5,9 тисячі споживачів). Залишається без напруги 132 населених пункти – близько 126 тисяч точок обліку.   

Запорізька область

  • У результаті бойових дій без електроенергії залишається 63 населених пункти – 5,6 тисячі абонентів, через технічні причини відключено 1 населений пункт (16 споживачів).  

Херсонська область:

  • В обласному центрі підключено 238 споживачів. Залишаються знеструмленими 4,3 тисячі клієнтів. В області заживили 1 населений пункт (1,1 тисячі абонентів). Залишаються без напруги внаслідок бойових дій 45 населених пунктів (близько 26 тисяч точок обліку).  

Чернігівська область:

  • Внаслідок бойових дій знеструмлено 16 населених пунктів – майже тисяча споживачів, через технічні причини без світла 634 клієнти в 4-х населених пунктах.  

Ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована. Застосування планових відключень споживачів не передбачається.

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