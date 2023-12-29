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Над Києвом збили більше 30 повітряних цілей. Загинули дві людини, 18 постраждали, - КМДА

Повітряна тривога в столиці оголошувалася тричі і тривала майже 5 годин.

Над Києвом збили більше 30 повітряних цілей. Загинули дві людини, 18 постраждали, - КМДА
Фото: Facebook/Заступник Керівника ОПУ Олексій Кулеба

Під час масованої атаки росіян наж Києвом сили протиповітряної оборони збили понад три десятки повітряних цілей.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Повітряна тривога в столиці оголошувалася тричі і тривала майже 5 годин.

"Під час останньої тривоги Київ атакували кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей. Але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування і потерпілі", - йдеться в повідомленні.

Наслідки по районах: 

В Подільському районі:

  •  загорання складу на площі орієнтовно 3000 м2.

В Святошинському р-ні:

  • зафіксовано загоряння незаселеного багатоповерхового будинку;
  • загорання трьох автомобілів.

В Шевченківському р-ні:

  •  загорання в недобудованому бізнес-центрі;
  •  пошкодження житлового будинку;
  •  загорання на території гаражів (ліквідовано);
  •  пожежа на території складських приміщень;
  •  на території нежитловій забудові.

В Дарницькому р-ні:

  • пошкодження житлового багатоповерхового будинку;
  • одного приватного будинку.

Загалом, на цю хвилину в столиці зафіксовано двоє загиблих та 18 постраждалих. Пораненим надається медична допомога. Інформація оперативного зведення постійно уточнюється та оновлюється.

"Символічно, в стилі рашистів, що рівно рік тому - 29 грудня 2022-го - агресор завдав одного з наймасованіших комбінованих повітряних ударів по Україні. Над Києвом того дня збили 16 ракет із 16-ти.

Як повідомлялося, сьогодні ворог завдав одного з наймасованіших повітряних ударів по території України. Противник застосував баражуючі боєприпаси типу "Shahed", крилаті ракети Х-22/Х-32 із стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, балістичні ракети, С-300, крилаті ракети Х-101/Х555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Міг-31К.

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