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Росіяни вночі атакували лікарню у Вовчанську на Харківщині

Потерпілих немає.

Росіяни вночі атакували лікарню у Вовчанську на Харківщині
Вовчанська центральна районна лікарня
Фото: Харківська ОДА

Окупанти обстріляли з артилерії приміщення Вовчанської районної лікарні вночі 29 грудня.

Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

Постраждалих немає. Внаслідок ударів, найбільших руйнувань зазнало приміщення тимчасового інфекційного відділення, у будівлі стаціонару вибухова хвиля пошкодила віконні блоки. Також частково постраждала амбулаторія загальної практики сімейної медицини.

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я адміністрації, під час обстрілів у будівлях не було пацієнтів, черговий медичний персонал пункту екстреної (невідкладної) медичної допомоги не постраждав. 

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