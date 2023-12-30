Окупанти обстріляли з артилерії приміщення Вовчанської районної лікарні вночі 29 грудня.

Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

Постраждалих немає. Внаслідок ударів, найбільших руйнувань зазнало приміщення тимчасового інфекційного відділення, у будівлі стаціонару вибухова хвиля пошкодила віконні блоки. Також частково постраждала амбулаторія загальної практики сімейної медицини.

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я адміністрації, під час обстрілів у будівлях не було пацієнтів, черговий медичний персонал пункту екстреної (невідкладної) медичної допомоги не постраждав.