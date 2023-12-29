Затримали львівського бізнесмена, який намагався підкупити керівництво ДБР за 500 тисяч доларів

ДБР затримало львівського бізнесмена, який був одним із найбільших постачальників Міністерства оборони України. Чоловік пропонував 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР.

"Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження", - повідомили у ДБР.

За даними ДБР, Бюро порушило кілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Під час слідства було встановили, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Це призвело до збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 млрд грн та відповідно зриву постачання.

Правоохоронці виявили повне невиконання 6 контрактів. Щонайменше за 7 договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань.

Також, встановлено, що 8 договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

Крім того, аналіз документів виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів.

За попередніми оцінками сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.

Досудове розслідування триває.

Затриманому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років.