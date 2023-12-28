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З початку повномасштабного вторгнення СБУ знешкодила понад 60 наркосиндикатів

У злочинців вилучили забороненого товару на майже 2 млрд гривень.

З початку повномасштабного вторгнення СБУ знешкодила понад 60 наркосиндикатів

З початку повномасштабної війни СБУ знешкодила понад 60 злочинних угруповань, які планували перетворити Україну на транзитера наркотиків до ЄС. У У злочинців вилучили забороненого товару на майже 2 млрд гривень.

Про це йдеться у пресслужбі СБУ.

У відомстві зазначають, що всі наркоугрупування займалися контрабандою важких наркотиків до Євросоюзу через Україну і намагалися перетворити Україну на державу-транзитера наркотиків до ЄС.

Низку важливих спецоперацій СБУ провела щодо учасників російської злочинної організації «Хімпром». За координації спецслужб РФ цей наркосиндикат ще з 2014 року намагається розгорнути свою діяльність в Україні, керівники якого переховуються від правосуддя у Мексиці.

Розгалужена мережа учасників «Хімпрому» по всьому світу нараховує майже 1 тис. осіб, які щомісяця забезпечують нелегальні прибутки наркокартелю у розмірі понад 2 млн доларів США.

У Київській та Сумській областях СБУ знешкодила «філію» «Хімпрому». Учасниками нароксиндикату були двоє експосадовців підрозділу Національної поліції по боротьбі з наркозлочинністю.

Під час обшуків у зловмисників вилучено 23 тонни прекурсорів (речовин для виготовлення наркотиків) і майже 150 кг готових психотропів.

Таким чином, завдяки оперативному реагуванню Служби безпеки, вдалося запобігти створенню транскордонних каналів «безперебійних» поставок заборонених речовин до ЄС.

У жовтні 2023 року СБУ спільно з правоохоронними органами Румунії ліквідувала контрабандний наркотрафік з Ірану до європейських країн. В результаті комплексних заходів в Одесі затримано учасників міжнародного угруповання, які намагались переправити до Євросоюзу майже 200 кг іранського героїну під виглядом експорту фініків.

Крім того, наприкінці серпня цього року СБУ затримала чотирьох наркоділків, які завезли із Східної Азії в Україну 2 тонни заборонених речовин.

Загалом в результаті багатоетапних реалізацій Служби безпеки за цей час:

  • затримано і повідомлено про підозру 89 наркоділкам;
  • 34 організатори та активні учасники наркоугруповань отримали реальні терміни тюремного ув’язнення.

За викритими фактами тривають комплексні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до міжнародного наркобізнесу, і їх притягнення до відповідальності.

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