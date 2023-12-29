Стерненко оголосив про закриття великого збору на FPV-дрони: зібрали рекордну суму

Волонтер Сергій Стерненко оголосив про закриття великого збору на FPV-дрони.
Як ідеться в дописі волонтера у соцмережах, на безпілотники вдалося зібрати 78 млн грн.
"Це наш найбільший разовий збір за весь час, і він дасть потужний результат — згорить більше російської техніки, більше росіян ніколи не повернуться на родіну та більше життів наших солдатів буде врятовано!", - наголосив Стерненко.
Він додав, що наразі банку не закриватиме. "Зроблю це ввечері, коли оплачуватиму дрони, а весь надлишок ми спрямуємо на нові FPV", - прокоментував волонтер.
- Монобанка https://send.monobank.ua/jar/7Q4AWRkts2
- Карта банки 5375411211094862
- Приват 5168745030910761
- Збір стартував 25 грудня. Планували акумулювати понад 31,5 млн грн на дві тисячі дронів.