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Стерненко оголосив про закриття великого збору на FPV-дрони: зібрали рекордну суму

Із запланованого 31,5 млн зібрали 78 млн.

Стерненко оголосив про закриття великого збору на FPV-дрони: зібрали рекордну суму
Сергій Стерненко
Фото: скрин відео

Волонтер Сергій Стерненко оголосив про закриття великого збору на FPV-дрони.

Як ідеться в дописі волонтера у соцмережах, на безпілотники вдалося зібрати 78 млн грн.

"Це наш найбільший разовий збір за весь час, і він дасть потужний результат — згорить більше російської техніки, більше росіян ніколи не повернуться на родіну та більше життів наших солдатів буде врятовано!", - наголосив Стерненко.

Він додав, що наразі банку не закриватиме. "Зроблю це ввечері, коли оплачуватиму дрони, а весь надлишок ми спрямуємо на нові FPV", - прокоментував волонтер.

  • Монобанка https://send.monobank.ua/jar/7Q4AWRkts2
  • Карта банки 5375411211094862
  • Приват 5168745030910761
  • Збір стартував 25 грудня. Планували акумулювати понад 31,5 млн грн на дві тисячі дронів.
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