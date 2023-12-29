Росія планує зруйнувати єдність всередині України шляхом проведення декількох гібридних підривних кампаній, - ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що наближені до кремля аналітики підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву держави-агресора Росії для “ефективнішого” продовження війни проти України у 2024 році.

Однією з ключових проблем для терористичного режиму у Москві відзначено суспільний консенсус та стабільність України, попри нібито появу внутрішньополітичних суперечностей.

“Протестов [в Україні] нет. И не будет!” ― сумно констатують у кремлівських “мозкових центрах”.

Зруйнувати єдність всередині України пропонують шляхом проведення декількох гібридних підривних кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій.

Серед ключових цілей вказаних заходів:

дискредитація процесу мобілізації;

сприяння масштабному відтоку населення з України;

інспірація розколів за регіональним принципом.

Пропоновані наративи:

«Юґо-восток воюєт за інтєрєси бандеровцев»;

«Ґаліция без сєпаратістов уже давно вступіла би в ЄС»;

«В Кієвє нє мобілізіруют ― все ґуляют і вєсєлятся».

За даними ГУР, так звані кремлівські «аналітики» вважають, що всередині України не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави, а кількість тих, хто колись був симпатиком «русского міра», катастрофічно впала.

Раніше ГУР повідомило, що окупанти планують чергову інформаційно-психологічну кампанію проти вищого військово-політичного керівництва України, використовуючи тему "чергових президентських виборів".