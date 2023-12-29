Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
У Києві – пошкоджено будинки і метро, виникла пожежа на складах, є загиблі, понад 20 поранені
У Києві – пошкоджено будинки і метро, виникла пожежа на складах, є загиблі, понад 20 поранені
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
У Львові пошкоджено житлові будинки, є постраждалі і загиблий (оновлено)
У Львові пошкоджено житлові будинки, є постраждалі і загиблий (оновлено)
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Полювання на «Ропуху»
Полювання на «Ропуху»
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія планує зруйнувати єдність всередині України шляхом проведення декількох гібридних підривних кампаній, - ГУР

Ці кампанії росіяни планують проводити поряд із продовженням інтенсивних бойових дій.

Росія планує зруйнувати єдність всередині України шляхом проведення декількох гібридних підривних кампаній, - ГУР
Фото: EPA/UPG

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що наближені до кремля аналітики підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву держави-агресора Росії для “ефективнішого” продовження війни проти України у 2024 році. 

Однією з ключових проблем для терористичного режиму у Москві відзначено суспільний консенсус та стабільність України, попри нібито появу внутрішньополітичних суперечностей. 

“Протестов [в Україні] нет. И не будет!” ― сумно констатують у кремлівських “мозкових центрах”. 

Зруйнувати єдність всередині України пропонують шляхом проведення декількох гібридних підривних кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій. 

Серед ключових цілей вказаних заходів

  • дискредитація процесу мобілізації;
  • сприяння масштабному відтоку населення з України;
  • інспірація розколів за регіональним принципом.

 Пропоновані наративи: 

  • «Юґо-восток воюєт за інтєрєси бандеровцев»;
  • «Ґаліция без сєпаратістов уже давно вступіла би в ЄС»;
  • «В Кієвє нє мобілізіруют ― все ґуляют і вєсєлятся».

За даними ГУР, так звані кремлівські «аналітики» вважають, що всередині України не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави, а кількість тих, хто колись був симпатиком «русского міра», катастрофічно впала.

Раніше ГУР повідомило, що окупанти планують чергову інформаційно-психологічну кампанію проти вищого військово-політичного керівництва України, використовуючи тему "чергових президентських виборів".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies