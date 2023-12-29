​Українці стали песимістичніше дивитися на майбутнє країни через 10 років, - опитування

Проте переважна більшість все одно зберігають віру, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною в складі ЄС.

За рік повномасштабної війни віра українців в те, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі Євросоюзу, зменшилась.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Ми дійсно спостерігаємо зростання песимістичних настроїв (з 5% до 19% стало більше тих, хто вважає, що через 10 років Україна буде країною із зруйнованою економікою та великим відтоком людей). Проте переважна більшість українців (73%) все одно зберігають віру, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною в складі ЄС (у жовтні 2022 року таких було 88%)", - йдеться в повідомленні.

У всіх регіонах більшість населення вважають, що в майбутньому Україна буде процвітаючою країною в складі ЄС. Відносно найменше таких на Сході, де 67% мають оптимістичні погляди (а песимістичні погляди поділяють 25%). В інших регіонах 73-76% оптимістично дивляться на майбутнє країни (песимістично – 16-19%).

Незалежно від віку більшість українців оптимістично дивляться в майбутнє. Утім, варто звернути увагу, що більш молоді респонденти були трохи більше песимістичні. Зокрема, серед респондентів у віці 18-29 років 68% оптимістично дивляться на майбутнє України через 10 років, а песимістично – 26%.

"Ми не можемо дозволити собі недооцінювати росію, яка зберігає потенціал завдавати великих страждань Україні. Для суспільства той чи інший образ майбутнього не є простою оцінкою ймовірності тих чи інших подій (як при прогнозуванні, наприклад, траєкторії планети). Для суспільства прогноз і план взаємопов'язані, упевненість у тому чи іншому варіанті розвитку подій наближає або віддаляє ці події. Оптимістичне бачення майбутнього підтримує нас та додає сил для покарання агресора", - прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Нагадаємо, що підтримка вступу України до ЄС та НАТО серед громадян зменшилась з середини літа на 7% та 6% відповідно.