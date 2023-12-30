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Російська армія вночі обстріляла гуманітарний штаб у Бериславському районі

Поранень зазнали п'ятеро цивільних.

Російська армія вночі обстріляла гуманітарний штаб у Бериславському районі
Обстріл Херсона
Фото: Херсонська обласна прокуратура в Telegran

Впродовж доби росіяни завдали 108 обстрілів, випустивши 536 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БПЛА, з них 8 – "шахедів". По Херсону ворог випустив 24 снаряди. Під обстріли пострапила критична інфраструктура Херсонщини, гуманітарний штаб у Бериславському районі та житлові квартали. 

За інформацією очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро цивільних.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; гуманітарний штаб у Бериславському районі; об'єкт критичної інфраструктури, гуртожиток та організацію з обслуговування ліфтів у Херсоні. Через російську агресію 5 людей дістали поранення", – повідомив Прокудін.

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