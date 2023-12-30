Генсек ООН засудив російські ракетні удари по Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш “найрішучішим чином” засуджує російські ракетні удари по території Україні.
Про це повідомив речник Генсека Стефан Дюжаррік, передає Укрінформ.
“Генеральний секретар найрішучішим чином засуджує широкомасштабний обстріл Російською Федерацією українських міст і населених пунктів по всій країні, у тому числі цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, Гутерреш вказав на загибель та поранення великої кількості цивільних осіб внаслідок цих атак.
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Внаслідок ранкової російської атаки по території України станом на зараз відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених.
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Згодом Зеленський повідомив, що під час нічної і ранкової атаки РФ випустила на Україну приблизно 110 ракет. Атаки, серед іншого, зазнали, пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Президент додав, що "Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: «кинджали», С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505".
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Внаслідок атаки по території України, у 16 областях пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Станом на 13.00 було відомо про загибель 18 людей. Протягом дня ця цифра зростала.
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У декількох областях України через обстріли були відключення світла. Зокрема, у Київській, Дніпропетровській та інших.
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Через обстріл у Києві зафіксували локальне погіршення якості повітря. У північній частині міста фіксувалося підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема зважених часток (пилу).