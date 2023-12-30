Генсек ООН засудив російські ракетні удари по Україні

Гутерреш вказав на загибель та поранення великої кількості цивільних осіб внаслідок цих атак.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш “найрішучішим чином” засуджує російські ракетні удари по території Україні.

Про це повідомив речник Генсека Стефан Дюжаррік, передає Укрінформ.

“Генеральний секретар найрішучішим чином засуджує широкомасштабний обстріл Російською Федерацією українських міст і населених пунктів по всій країні, у тому числі цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, Гутерреш вказав на загибель та поранення великої кількості цивільних осіб внаслідок цих атак.