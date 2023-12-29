Залужний заявив, що не має помічників-консультантів на громадських засадах

Так він відреагував на появу скандального інтерв'ю щодо питання мобілізації зі засновницею фонду "Захист Майбутнього" Аллою Мартинюк.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на появу скандального інтерв'ю щодо питання мобілізації зі засновницею фонду "Захист Майбутнього" Аллою Мартинюк, яку представили як помічника-консультанта генерала.

Як ідеться в дописі Головкома у соцмережах, у нього немає помічників-консультантів на громадських засадах.

"Позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача Збройних Сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою. Також інформую, що від 28 грудня 2023 року у мене немає помічників-консультантів на громадських засадах", - зазначив Залужний.

Про який скандал щодо мобілізації йдеться