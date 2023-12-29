Залужний заявив, що не має помічників-консультантів на громадських засадах

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на появу скандального інтерв'ю щодо питання мобілізації зі засновницею фонду "Захист Майбутнього" Аллою Мартинюк, яку представили як помічника-консультанта генерала.
Як ідеться в дописі Головкома у соцмережах, у нього немає помічників-консультантів на громадських засадах.
"Позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача Збройних Сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою. Також інформую, що від 28 грудня 2023 року у мене немає помічників-консультантів на громадських засадах", - зазначив Залужний.
Про який скандал щодо мобілізації йдеться
- Алла Мартинюк, виступаючи в етері Youtube-каналу "Ісландія" щодо питання мобілізації, сказала, що "не треба панікувати, що ваш син загине на війні. Ми всі помремо і краще померти гідно, ніж тобі на голову впаде цегла або тебе зіб'є машина". При цьому канал підписав її як "помічницю-консультантку головнокомандувача ЗСУ".
- Ця репліка викликала хвилю обурення в українців. Тож згодом з'явилося відео від Мартинюк, у якому вона пояснила, що не агітувала батьків посилати дітей на смерть. "Малося на увазі, що не треба думати про погане".