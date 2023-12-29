Окупанти “націоналізували” в Криму 2600 об'єктів рухомого та нерухомого майна громадян України

При цьому на торгах продано 24 “націоналізовані” об'єкти.

Російські окупанти “націоналізували” в Криму тисячі об'єктів рухомого та нерухомого майна сотень громадян України.

Про це повідомляє “Крим. Реалії” з посиланням на голову окупаційного “парламенту” Криму Володимира Константинова.

“На сьогодні ми вже націоналізували понад 2600 об'єктів рухомого та нерухомого майна, що належало 192 фізичним та юридичним особам. При цьому на торгах продано 24 націоналізовані об'єкти”,- написав Константинов.

Він пообіцяв продовжити такі дії і наступного року.

Раніше голова окупаційної кримської адміністрації Сергій Аксьонов повідомляв, що російська влада за рік виручила понад 2 млрд рублів від продажу “націоналізованого” майна українських громадян у Криму.

Також він заявляв, що грошима від продажу “майна українських бізнесменів” окупанти мають намір профінансувати війну Росії проти України.

В свою чергу, постпред президента України в АР Крим Таміла Ташева заявляла, що Україна не визнаватиме акти, які порушують права людини чи держави. Йдеться, зокрема, про рішення щодо “націоналізації” або конфіскації майна, встановлення спадщини.