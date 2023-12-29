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На кордоні зі Словаччиною затримали декілька груп ухилянтів

Один із затриманих – переправник.

На кордоні зі Словаччиною затримали декілька груп ухилянтів
Фото: ДПСУ

На кордоні зі Словаччиною затримали минулої доби декілька груп ухилянтів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

П'ятьох осіб, які наближалися до держкордону, допоміг виявити службовий собака. Незаконному перетину кордону інших шістьох порушників вдалося запобігти завдяки оперативній інформації, а також пильності прикордонних патрулів.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ
 

Один із затриманих – переправник, який за грошову винагороду погодився сприяти потраплянню закарпатця до Словаччини. 

Ухилянтам загрожує адміністративна відповідальність, а переправник може отримати позбавлення волі від 5 до 7 років.

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