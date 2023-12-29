18 тисяч кв. км деокупованих територій України не становлять мінної загрози, – Міноборони

Цього року вдалося розмінувати майже 5000 кілометрів доріг.

У 2023 році 18 тисяч квадратних кілометрів деокупованих територій України визнали такими, що не становлять загроз з точки зору мінної безпеки. Ця площа складає 10% від попередньої оцінки забруднення.

"18 тисяч квадратних кілометрів території визначено такими, що не містять доказів забруднення. Тобто, враховуючи проведені заходи нетехнічного обстеження у 2023 році, площу територій, які потенційно забруднені, на сьогодні вдалось зменшити до 156 тисяч квадратних кілометрів", – повідомив Руслан Берегуля, начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони України .

У Міноборони уточнили, що нетехнічне обстеження – це робота зі збору та аналізу даних про наявність, тип, розподіл мін та вибухонебезпечних залишків війни для ідентифікації небезпечних територій, щодо яких необхідне проведення подальшого розмінування.

Таким обстеженням охопили 115 територіальних громад сумарною площею понад 50 тисяч квадратних кілометрів.

Також цього року підрозділи розмінування перевірили та очистили від вибухонебезпечних предметів 1300 квадратних кілометрів деокупованих територій.

Водночас ідентифіковано 1883 забруднених вибухонебезпечними предметами ділянки.

Також у 2023 році розміновано:

4512 кілометрів автомобільних доріг

1064 кілометри ліній електропередач

2464 кілометри залізничних колій

Загалом на територіях, про які йдеться, фахівці вилучили та знешкодили майже 275 тисяч вибухонебезпечних предметів – зокрема артилерійські та реактивні снаряди, протитанкові та протипіхотні міни.

Початково площу потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами деокупованих територій в Україні оцінювали в 174 тисяч квадратних кілометрів.