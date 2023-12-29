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Збільшилася кількість потерпілих від російського обстрілу Корабельного району Херсона

До лікарні доставили третього пораненого.

Збільшилася кількість потерпілих від російського обстрілу Корабельного району Херсона
Фото ілюстративне
Фото: Олександр Прокудін у Telegram

Армія Росії з тимчасово окупованого лівого берега після 12.30 атакувала житлові квартали у Корабельному районі Херсона.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Спершу було відомо про 51-річного пораненого жителя, якого забрали до лікарні. Згодом у медзаклад доставили 72-річного чоловіка. У нього виявили вибухову травму і осколкове поранення правої гомілки з пошкодженням кісток.

Потім Мрочко повідомив про третього потерпілого. У 44-річного чоловіка - черепно-мозкова травма, контузія і пошкодження суглоба.

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