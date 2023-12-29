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КіберСпротив: На російському кораблі "Новочеркаськ" загинули 74 окупанти, 27 — поранені (документ)

Такі дані оприлюднив головнокомандувач російських ВМС.

КіберСпротив: На російському кораблі "Новочеркаськ" загинули 74 окупанти, 27 — поранені (документ)
ВДК "Новочеркаськ"
Фото: чорноморський флот

На великому десантному кораблі "Новочеркаськ" загинули 74 окупанти, ще 27 — поранені.

Це повідомило управління стратегічних комунікацій ЗСУ із посиланням на КіберСпротив.

Такі дані стали відомі з листа головнокомандувача російських ВМС, у якому він пропонує оголосити траур в місті Новочеркаськ у зв'язку зі смертю окупантів.

Російський адмірал направив цей лист очільнику Новочеркаська, а також попросив надати допомогу сім'ям загиблих загарбників.

Подробиці знищення "Ноовочеркаська"

  • Сили оборони уразили ворожий корабель у ніч на 25 грудня у порту Феодосії. Російське видання Astra із посиланням на джерела повідомляло, що у момент атаки в порту Феодосії на ВДК перебували 77 моряків.
  • Росіяни взялися шукати інформаторів, які, на їх думку, слідкують за портом, а також намагаються не допустити витоку інформації щодо ступеня пошкодження портової інфраструктури.
  • Розслідуванням знищення ВДК "Новочеркаськ" та ще одного навчального судна "УТС-150" займатимуться оперативники з РФ.
  • OSINT-дослідники оприлюднили супутникові фото від MAXAR, на яких видно результати ураження великого десантного корабля "Новочеркаськ".
  • Тим часом у ЗМІ країни-агресора з'являлася інформація про начебто загибель однієї людини і поранення двох.
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