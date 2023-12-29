КіберСпротив: На російському кораблі "Новочеркаськ" загинули 74 окупанти, 27 — поранені (документ)

На великому десантному кораблі "Новочеркаськ" загинули 74 окупанти, ще 27 — поранені.
Це повідомило управління стратегічних комунікацій ЗСУ із посиланням на КіберСпротив.
Такі дані стали відомі з листа головнокомандувача російських ВМС, у якому він пропонує оголосити траур в місті Новочеркаськ у зв'язку зі смертю окупантів.
Російський адмірал направив цей лист очільнику Новочеркаська, а також попросив надати допомогу сім'ям загиблих загарбників.
Подробиці знищення "Ноовочеркаська"
- Сили оборони уразили ворожий корабель у ніч на 25 грудня у порту Феодосії. Російське видання Astra із посиланням на джерела повідомляло, що у момент атаки в порту Феодосії на ВДК перебували 77 моряків.
- Росіяни взялися шукати інформаторів, які, на їх думку, слідкують за портом, а також намагаються не допустити витоку інформації щодо ступеня пошкодження портової інфраструктури.
- Розслідуванням знищення ВДК "Новочеркаськ" та ще одного навчального судна "УТС-150" займатимуться оперативники з РФ.
- OSINT-дослідники оприлюднили супутникові фото від MAXAR, на яких видно результати ураження великого десантного корабля "Новочеркаськ".
- Тим часом у ЗМІ країни-агресора з'являлася інформація про начебто загибель однієї людини і поранення двох.