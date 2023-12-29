КіберСпротив: На російському кораблі "Новочеркаськ" загинули 74 окупанти, 27 — поранені (документ)

На великому десантному кораблі "Новочеркаськ" загинули 74 окупанти, ще 27 — поранені.

Це повідомило управління стратегічних комунікацій ЗСУ із посиланням на КіберСпротив.

Такі дані стали відомі з листа головнокомандувача російських ВМС, у якому він пропонує оголосити траур в місті Новочеркаськ у зв'язку зі смертю окупантів.

Російський адмірал направив цей лист очільнику Новочеркаська, а також попросив надати допомогу сім'ям загиблих загарбників.

Подробиці знищення "Ноовочеркаська"