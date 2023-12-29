Байден закликав Конгрес вжити "термінові заходи" для допомоги Україні у новому році

"Мми не зможемо продовжувати відправляти зброю та життєво важливі системи протиповітряної оборони, необхідні Україні для захисту свого народу. Конгрес повинен активізуватися і діяти без подальшої тяганини", - заявив американський президент.

Президент США Джо Байден відреагував на масовану ракетну атаку Росії по Україні 29 грудня і закликав Конгрес поквапитися з допомогою нашій державі.

Заяву Байдена оприлюднили на сайті Білого дому.

Американський президент підкреслив, що нинішній обстріл - це "суворе нагадування світу про те, що майже через два роки цієї руйнівної війни мета Путіна залишається незмінною" - він "прагне знищити Україну та підкорити собі її народ", тому "його потрібно зупинити". "Перед лицем цього жорстокого нападу Україна розгорнула системи протиповітряної оборони, які Сполучені Штати, наші союзники та партнери поставили Україні за останній рік, щоб успішно перехопити та знищити багато ракет та безпілотників... Але якщо Конгрес не вживе термінових заходів у новому році, ми не зможемо продовжувати відправляти зброю та життєво важливі системи протиповітряної оборони, необхідні Україні для захисту свого народу. Конгрес повинен активізуватися і діяти без подальшої тяганини", - йдеться у заяві.

Байден наголосив, що "ставки у цій боротьбі виходять далеко за межі України".

"Вони стосуються всього блоку НАТО, безпеки Європи та майбутнього трансатлантичних відносин. Путін не просто намагався знищити Україну; він також погрожував деяким нашим союзникам НАТО. Коли диктаторам та автократам дозволяють грубо діяти в Європі, зростає ризик того, що Сполучені Штати будуть безпосередньо втягнуті у цю ситуацію. І наслідки відбиваються у всьому світі", - вважає американський президент.

Байден нагадав, що Сполучені Штати згуртували коаліцію із понад 50 країн для підтримки оборони України. "Ми не можемо підвести наших союзників та партнерів. Ми не можемо підвести Україну. Історія суворо засудить тих, хто відповість на заклик свободи", - наголосив президент США.

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