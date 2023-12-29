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На Харківщині чоловік підірвався на вибуховому предметі

Чоловік отримав поранення, його доставили до медичного закладу.

44-річний мешканець Ізюмського району Харківської області підірвався на вибуховому предметі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“29 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що у лісі в селі Вільхуватка Савинської територіальної громади на міні підірвався чоловік”, - розповіли в поліції. 

Правоохоронці уточнюють, що чоловік отримав травми, його доставили до медичного закладу.

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Поліція закликала громадян не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки. Йдеться про узбіччя, лісосмуги, не розорані поля. 

Якщо ж ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет, негайно повідомляйте про знахідку за телефонами "101", "102" або "112".

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