Зараз триває в різних містах України рятувальна операція. Де були влучання російських ракет, падіння уламків. Найбільш масована атака від цих покидьків – майже 160 ракет і дронів.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Наші воїни збили більшість із них – різні типи ракет, “шахеди”. Мішені вже для Росії звичні – понад 100 приватних будинків зруйновані або пошкоджені, 45 багатоповерхівок, школи, дві церкви, лікарні, пологовий будинок, багато торговельних і складських приміщень. Станом на цей час 29 людей загинули”, - сказав президент.

Він додав, що понад 150 людей поранені, усім надано необхідну допомогу.

“Обов’язково відповімо російським терористам на кожен удар. Терор ніколи не виграє в людей. Понад 600 наших рятувальників залучені до допомоги, розбору завалів. Багато техніки. Робота триватиме цілодобово. Я хочу подякувати всім, хто залучений, усім, хто підтримує людей. Особливо хлопцям-рятувальникам ДСНС України”, - наголосив Володимир Зеленський.

Як зауважив президент, важливо, щоб світ відреагував на цей черговий прояв терору.

“Наші воїни протиповітряної оборони сьогодні зробили багато. Враховуючи, що російські терористи спеціально старались обійти наш захист. Ми продовжимо посилювати нашу ППО й працювати над тим, щоб повернути війну назад до цих покидьків – додому, у Росію, звідки вона й прийшла”, - сказав голова держави.

Сьогодні президент був на позиціях наших воїнів в Авдіївці, нагородив тих, хто відзначився найбільше. Також голова держави відвідав шпиталь на Донеччині, відзначив державними нагородами лікарів і воїнів.