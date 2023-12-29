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За 2023 рік Укрзалізниця здійснила 1100 евакуаційних рейсів

Укрзалізниця евакуювала понад 61 тис. пасажирів.

За 2023 рік Укрзалізниця здійснила 1100 евакуаційних рейсів
Евакуація з харківського вокзалу, 6 березня 2023
Фото: Цензор

В 2023 році Укрзалізниця здійснила 1100 евакуаційних рейсів з Херсонської, Донецької, Запорізької та Сумської областей.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

За цей час Укрзалізниця евакуювала понад 61 тис. пасажирів, серед яких - майже 15 тис. дітей та людей з інвалідністю.

Також медичними поїздами перевезли майже 4,5 тис. поранених цивільних та цивільних з важкими захворюваннями. Вони потребували спеціальних умов перевезення.

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