За 2023 рік Укрзалізниця здійснила 1100 евакуаційних рейсів

В 2023 році Укрзалізниця здійснила 1100 евакуаційних рейсів з Херсонської, Донецької, Запорізької та Сумської областей.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
За цей час Укрзалізниця евакуювала понад 61 тис. пасажирів, серед яких - майже 15 тис. дітей та людей з інвалідністю.
Також медичними поїздами перевезли майже 4,5 тис. поранених цивільних та цивільних з важкими захворюваннями. Вони потребували спеціальних умов перевезення.
Що нового у Укрзалізниці
- У Київ залізницею прибув перший потяг з міжнародними посилками.
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Укрзалізниця збудувала на власних потужностях модифікований зерновоз, який оптимально пристосований для перевезень колією 1520 мм та євроколією – 1435 мм. Більшість комплектуючих і матеріалів для нього – вітчизняного виробництва.
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Укрзалізниця запустила сервіс спецзамовлення квитків для військовослужбовців.
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Укрзалізниця зменшує знижки та гармонізує ціни на міжнародні рейси, щоб продовжити оновлювати парк вагонів та зменшити загальні збитки від пасажирських перевезень.