За 2023 рік Укрзалізниця здійснила 1100 евакуаційних рейсів

В 2023 році Укрзалізниця здійснила 1100 евакуаційних рейсів з Херсонської, Донецької, Запорізької та Сумської областей.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

За цей час Укрзалізниця евакуювала понад 61 тис. пасажирів, серед яких - майже 15 тис. дітей та людей з інвалідністю.

Також медичними поїздами перевезли майже 4,5 тис. поранених цивільних та цивільних з важкими захворюваннями. Вони потребували спеціальних умов перевезення.

Що нового у Укрзалізниці