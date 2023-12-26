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У Київ прибув перший потяг з міжнародними посилками в обхід блокад і черг на прикордонних автошляхах

Міжнародну пошту залізницею прийняли вперше з 2002 року. На відміну від автомобільних шляхів, залізницею посилки долають кордон за 1 добу.

У Київ прибув перший потяг з міжнародними посилками в обхід блокад і черг на прикордонних автошляхах
Фото: Укрпошта

У Київ залізницею прибув перший потяг з міжнародними посилками. 

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти. ⠀

“Укрпошта та Національна пошта Естонії Omniva у співпраці зі словацькою компанією Interport та Укрзалізницею впроваджують нове логістичне рішення для доставки імпортної міжнародної пошти в Україну”, - йдеться в повідомленні.⠀

Зазначається, що міжнародну пошту залізницею прийняли вперше з 2002 року. 

Укрпошта зауважує, що пошта Естонії є нашим ключовим транзитним партнером у доставці посилок зі світових маркетплейсів, зокрема китайських онлайн-магазинів.⠀

“Тепер блокади на кордонах із Польщею та Словаччиною і значні черги на відкритих автомобільних пунктах пропуску не впливатимуть на доставку міжнародні замовлення. На відміну від автомобільних шляхів, залізницею посилки долають кордон за 1 добу”, - повідомили у компанії. ⠀

Укрпошта зазначила, що в першій тестовій доставці в Україну залізницею прибули 3 вагони із майже 80 тисячами посилок клієнтів зі світових маркетплейсів

Нове транспортне рішення дозволить компаніям не залежати від ситуації на кордоні та доставляти будь-які обсяги посилок клієнтів Укрпошти”, - йдеться в повідомленні. 

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