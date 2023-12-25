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Наступного року Іспанія відправить до Словаччини своїх військових разом із технікою

Іспанія перекине до Словаччини танки і вертольоти.

Наступного року Іспанія відправить до Словаччини своїх військових разом із технікою

Вже у січні 2024 року Іспанія відправить групу своїх військових разом із технікою до Словаччини

Про це, як передає Суспільне, повідомляє ABC.

Заплановано переведення до Словаччини 600 солдатів, які мають посилити кордони Північноатлантичного альянсу в межах місії НАТО.

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Також Іспанія перекине до кордону України танки Leopard і вертольоти.

  • Основні підрозділи німецької армійської бригади в 2025 році почнуть працювати в Литві. Відповідну угоду підписали міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус із литовським колегою Арвідасом Анушаускасом.

  • Данія досягла оборонної угоди зі Сполученими Штатами, яка дозволить американським солдатам і військовому обладнанню базуватися на території країни.

  • Раніше в грудні аналогічну угоду підписала Швеція, а Норвегія, яка також має короткий кордон з Росією, у 2021 році підписала угоду зі Сполученими Штатами про те, як регулювати військову діяльність американців на своїй території.

  • Фінляндія 18 грудня підписала угоду про посилення військової співпраці зі Сполученими Штатами, через день після того, як президент Росії Володимир Путін виступив із заявами щодо вступу цієї країни в НАТО.
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