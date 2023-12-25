Наступного року Іспанія відправить до Словаччини своїх військових разом із технікою

Іспанія перекине до Словаччини танки і вертольоти.

Вже у січні 2024 року Іспанія відправить групу своїх військових разом із технікою до Словаччини.

Про це, як передає Суспільне, повідомляє ABC.

Заплановано переведення до Словаччини 600 солдатів, які мають посилити кордони Північноатлантичного альянсу в межах місії НАТО.

Також Іспанія перекине до кордону України танки Leopard і вертольоти.