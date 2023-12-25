Нетаньягу: "Це буде довга битва. Війна проти ХАМАСу далека до завершення"

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сказав, що війна проти ХАМАСу у Секторі Гази завершиться нескоро.

"Ми не зупиняємося, ми продовжуємо боротьбу і поглиблюємо бойові дії найближчими днями. Це буде довга битва, і вона не близька до завершення. Нам потрібні терпіння, єдність і дотримання нашої місії", – сказав Нетаньягу, передає The Times of Israel.

Такоє прем’єр відвідав ізраїльську бригаду резервістів у Газі.

"Усі просили мене лише про одне: щоб ми не зупинялися і продовжували до кінця", – сказав він.