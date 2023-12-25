Нетаньягу: "Це буде довга битва. Війна проти ХАМАСу далека до завершення"

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сказав, що війна проти ХАМАСу у Секторі Гази завершиться нескоро.
"Ми не зупиняємося, ми продовжуємо боротьбу і поглиблюємо бойові дії найближчими днями. Це буде довга битва, і вона не близька до завершення. Нам потрібні терпіння, єдність і дотримання нашої місії", – сказав Нетаньягу, передає The Times of Israel.
Такоє прем’єр відвідав ізраїльську бригаду резервістів у Газі.
"Усі просили мене лише про одне: щоб ми не зупинялися і продовжували до кінця", – сказав він.
- Сьогодні, 25 грудня, Ізраїль заявив, що п'ятьох заручників ХАМАСу знайшли мертвими в тунелі. Як саме вони загинули – невідомо.
- Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про посилення війни в секторі Газа. У ролику, опублікованому в неділю, він сказав, що боротьба триватиме до перемоги над ХАМАСом.
- 21 грудня ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю припинити бойові дії на один тиждень в обмін на 40 заручників. Бойовики заявили, що звільнення ізраїльських полонених обговорять лише після повного припинення вогню.