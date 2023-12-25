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Нетаньягу: "Це буде довга битва. Війна проти ХАМАСу далека до завершення"

Бойові дії найближчими днями поглиблять. 

Нетаньягу: "Це буде довга битва. Війна проти ХАМАСу далека до завершення"
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сказав, що війна проти  ХАМАСу у Секторі Гази завершиться нескоро.

"Ми не зупиняємося, ми продовжуємо боротьбу і поглиблюємо бойові дії найближчими днями. Це буде довга битва, і вона не близька до завершення. Нам потрібні терпіння, єдність і дотримання нашої місії", – сказав Нетаньягу, передає The Times of Israel.

Такоє прем’єр відвідав ізраїльську бригаду резервістів у Газі.

"Усі просили мене лише про одне: щоб ми не зупинялися і продовжували до кінця", – сказав він.

  • Сьогодні, 25 грудня, Ізраїль заявив, що п'ятьох заручників ХАМАСу знайшли мертвими в тунелі. Як саме вони загинули – невідомо. 
  • Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про посилення війни в секторі Газа. У ролику, опублікованому в неділю, він сказав, що боротьба триватиме до перемоги над ХАМАСом. 
  • 21 грудня ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю припинити бойові дії на один тиждень в обмін на 40 заручників. Бойовики заявили, що звільнення ізраїльських полонених обговорять лише після повного припинення вогню.
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